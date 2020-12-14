Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Минаков: боец уровня Шлеменко сидит без дела. Возникают вопросы к его менеджеру

Минаков: боец уровня Шлеменко сидит без дела. Возникают вопросы к его менеджеру
Бокс/ММА / Bellator 0

Российский боец MMA Виталий Минаков, выступающий в Bellator, прокомментировал желание Александра Шлеменко сразиться с Магомедом Исмаиловым.

«Бой Исмаилова и Шлеменко — логичный. Мага набрал обороты и интересен многим. Расклады уже не такие однозначные для Исмаилова, тут всё будет очень тяжело и близко.

Я на самом деле удивлён, что Сашу никуда не приглашают в американские организации. Саня выдаёт достаточно яркие, сильные и бескомпромиссные поединки. Думаю, что здесь есть недоработка менеджера. Боец такого уровня и с таким поединками сидит без дела — возникают вопросы.

Не думаю, что Сашу динамят в Америке. Там все прагматы, а личные отношения у всех нормальные. Тут вопрос в профессионализме, а его у Саши не занимать», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Минаков: больше смотрел не на Исмаилова, а на Штыркова. Он вырос на две головы
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020