Минаков: боец уровня Шлеменко сидит без дела. Возникают вопросы к его менеджеру

Российский боец MMA Виталий Минаков, выступающий в Bellator, прокомментировал желание Александра Шлеменко сразиться с Магомедом Исмаиловым.
«Бой Исмаилова и Шлеменко — логичный. Мага набрал обороты и интересен многим. Расклады уже не такие однозначные для Исмаилова, тут всё будет очень тяжело и близко.
Я на самом деле удивлён, что Сашу никуда не приглашают в американские организации. Саня выдаёт достаточно яркие, сильные и бескомпромиссные поединки. Думаю, что здесь есть недоработка менеджера. Боец такого уровня и с таким поединками сидит без дела — возникают вопросы.
Не думаю, что Сашу динамят в Америке. Там все прагматы, а личные отношения у всех нормальные. Тут вопрос в профессионализме, а его у Саши не занимать», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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