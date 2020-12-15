Гаджиев решил организовать реванш Исмаилов — Минеев

Глава промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев признался, что попробует организовать матч-реванш с участием российских бойцов MMA Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Напомним, первый поединок спортсменов, состоявшийся в 2018 году, завершился вничью.

«Думаю, что лучший бой для него — это Минеев. Многие будут работать над организацией этого боя, и мы в том числе.

«Почему именно Вова?» — скажут многие. На мой взгляд, реванши всегда высоко котировались у зрителя, особенно если первый бой закончился спорно. Плюс это настоящий вызов для Исмаилова, со всеми остальными соперниками он как будто разобрался легко, а вот с Минеевым не получилось», — написал Гаджиев в своём «инстаграме».