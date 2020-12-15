Владимир Кличко, Флойд Мейвезер и Андре Уорд включены в Зал славы

Легендарные боксёры Владимир Кличко, Флойд Мейвезер и Андре Уорд включены в международный Зал славы бокса, сообщает BoxingScene.

Голосование по выбору новых членов Зала славы проводилось среди членов экспертного жюри. Кандидатами на включение были также экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Мигель Котто и экс-чемпион в трёх весах Джеймс Тони, но им не хватило голосов.

Что касается избранных боксёров, то, напомним, Владимир Кличко много лет удерживал корону супертяжёлого веса. Карьеру завершил в 2017 году, досрочно проиграв Энтони Джошуа. Отметим, что брат Владимира, Виталий Кличко, также член Зала славы.

Уорд был чемпионом мира в двух весовых категориях. Из бокса ушёл в статусе небитого бойца. В последнем поединке он досрочно победил Сергея Ковалёва. Что касается Мейвезера, то за годы карьеры он завоевал звание чемпиона мира в пяти дивизионах. С боксёром последний раз бился в 2015 году и победил Андре Берто. В 2017 году Флойд провёл встречу по правилам бокса с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором, но ирландец в том бою дебютировал в профи.