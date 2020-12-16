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Девушка, нокаутировавшая 240-килограммового парня, подписала контракт с Bellator

Девушка, нокаутировавшая 240-килограммового парня, подписала контракт с Bellator
Бокс/ММА / Bellator 0

Боец смешанных единоборств Дарина Мадзюк подписала контракт с лигой Bellator, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Робби Фокс.

Мадзюк стала известной после фрик-поединка с 240-килограммовым Григорием Чистяковым. Миниатюрная девушка нокаутировала неподготовленного, но тяжёлого бойца. Видео в интернете стало вирусным.

Отметим, что тот поединок прошёл в российском промоушене «Наше Дело». В Bellator Мадзюк будет выступать в наилегчайшем весе. Всего в смешанных единоборствах Дарина провела 4 поединка, победив в трёх из них. Напомним, что фрик-поединок вызвал противоречивые чувства у болельщиков и экспертов. Известный рефери Марк Годдард, обслуживающий турниры UFC, назвал бой Мадзюк с Чистяковым «постыдным».

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