Девушка, нокаутировавшая 240-килограммового парня, подписала контракт с Bellator

Боец смешанных единоборств Дарина Мадзюк подписала контракт с лигой Bellator, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Робби Фокс.

Мадзюк стала известной после фрик-поединка с 240-килограммовым Григорием Чистяковым. Миниатюрная девушка нокаутировала неподготовленного, но тяжёлого бойца. Видео в интернете стало вирусным.

Отметим, что тот поединок прошёл в российском промоушене «Наше Дело». В Bellator Мадзюк будет выступать в наилегчайшем весе. Всего в смешанных единоборствах Дарина провела 4 поединка, победив в трёх из них. Напомним, что фрик-поединок вызвал противоречивые чувства у болельщиков и экспертов. Известный рефери Марк Годдард, обслуживающий турниры UFC, назвал бой Мадзюк с Чистяковым «постыдным».