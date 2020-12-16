В Bellator продлили контракты с пятью бойцами

В MMA-промоушене Bellator объявили о продлении соглашений с пятью бойцами, сообщает MMAJunkie. В частности, новый контракт получила бывший претендент на титул в женском наилегчайшем весе Арлин Бленкоу, которая в последнем поединке уступила Крис Сайборг, защитившей пояс в женском полулёгком весе. На счету 37-летней Бленкоу 13 побед и восемь поражений в смешанных единоборствах, в том числе шесть побед и четыре поражения в Bellator.

Помимо Бленкоу новые контракты получили Кайл Крачмер (27 лет, полусредний вес, 6-1, в том числе 2-1 в Bellator), Крис Гонсалес (29 лет, лёгкий вес, 5-0, в том числе 4-0 в Bellator), Мандел Налло (31 год, полусредний вес, 7-1, в том числе 2-1 в Bellator) и Бруна Эллен (24 года, женский наилегчайший вес, 5-3, в том числе 3-3 в Bellator).