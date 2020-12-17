Диллиан Уайт перед реваншем с Поветкиным хочет встретиться с Ортисом

Британский боксёр супертяжёлого веса Диллиан Уайт рассказал о планах на 2021 год. В связи с долгим восстановлением Александра Поветкина от коронавируса Уайт хочет перед реваншем с россиянином провести ещё одну схватку. Британец нацелен на кубинского ветерана экс-претендента на титул чемпиона мира Луиса Ортиса.
«Позволь мне подраться с Ортисом в феврале, а затем подерусь с тобой, Александр. У тебя был коронавирус. Хочу, чтобы ты восстановился. Встречусь с Луисом, а потом проведу бой с Поветкиным, в апреле или мае», — приводит слова Диллиана Boxingnews24.
Напомним, первая встреча Александра Поветкина и Диллиана Уайта прошла в Великобритании в августе 2020 года. Александр сумел внести перелом в ход неудачно складывающегося боя и нокаутировал соперника.
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