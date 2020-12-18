Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признан спортивной звездой года по версии BBC.

Нурмагомедов обошёл шведского прыгуна с шестом Армана Дуплантиса, американского баскетболиста Леброна Джеймса, американского гольфиста Дастина Джонсона, французского футболиста Венди Ренар и ирландского боксера Кэти Тейлора.

В прошлом году победителем стал марафонец Элиуд Кипчоге, который выиграл Лондонский марафон в четвертый раз и стал первым человеком, пробежавшим марафон менее чем за два часа в октябре 2019 года.

Напомним, россиянин последний раз появлялся в октагоне 24 октября 2020 года. Его бой с Джастином Гэтжи возглавил турнир UFC 254. Нурмагомедов тогда победил досрочно во втором раунде. После этого он объявил об уходе из спорта. Хабиб ушёл из спорта с рекордным послужным списком — 29-0.