Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признан спортивной звездой года по версии BBC.
Нурмагомедов обошёл шведского прыгуна с шестом Армана Дуплантиса, американского баскетболиста Леброна Джеймса, американского гольфиста Дастина Джонсона, французского футболиста Венди Ренар и ирландского боксера Кэти Тейлора.
В прошлом году победителем стал марафонец Элиуд Кипчоге, который выиграл Лондонский марафон в четвертый раз и стал первым человеком, пробежавшим марафон менее чем за два часа в октябре 2019 года.
Напомним, россиянин последний раз появлялся в октагоне 24 октября 2020 года. Его бой с Джастином Гэтжи возглавил турнир UFC 254. Нурмагомедов тогда победил досрочно во втором раунде. После этого он объявил об уходе из спорта. Хабиб ушёл из спорта с рекордным послужным списком — 29-0.
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