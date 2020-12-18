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Хабиб Нурмагомедов признан спортивной звездой года по версии BBC

Хабиб Нурмагомедов признан спортивной звездой года по версии BBC
Бокс/ММА / UFC 0
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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признан спортивной звездой года по версии BBC.

Нурмагомедов обошёл шведского прыгуна с шестом Армана Дуплантиса, американского баскетболиста Леброна Джеймса, американского гольфиста Дастина Джонсона, французского футболиста Венди Ренар и ирландского боксера Кэти Тейлора.

В прошлом году победителем стал марафонец Элиуд Кипчоге, который выиграл Лондонский марафон в четвертый раз и стал первым человеком, пробежавшим марафон менее чем за два часа в октябре 2019 года.

Напомним, россиянин последний раз появлялся в октагоне 24 октября 2020 года. Его бой с Джастином Гэтжи возглавил турнир UFC 254. Нурмагомедов тогда победил досрочно во втором раунде. После этого он объявил об уходе из спорта. Хабиб ушёл из спорта с рекордным послужным списком — 29-0.

Хабиб вошёл в топ-10 успешных спортсменов 2020 года по версии IB Times
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