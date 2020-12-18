Хабиб Нурмагомедов отреагировал на то, что BBC признала его спортсменом года

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал новость, что BBC признала его спортсменом года.

«Это награда многое значит для меня. Признание — это и есть одна из самых больших мотиваций как в жизни, так и в спорте», — написал он в своём «инстаграме».

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.