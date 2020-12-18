Томпсон, Нил, Альдо и Вера сделали вес перед турниром UFC Вегас 17
В ночь с 19 на 20 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 17. В его главном событии встретятся бойцы полусреднего веса Джофф Нил и Стивен Томпсон. В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Нил оказался немного тяжелее Томпсона.
В соглавном событии шоу выступит экс-чемпион лиги Жозе Альдо. Его оппонентом станет Марлон Вера. Оба бойца также удачно прошли церемонию взвешивания.
UFC Вегас 17. Взвешивание
Основной кард
Стивен Томпсон (170 фунтов) — Джофф Нил (171 фунт)
Жозе Альдо (136) — Марлон Вера (135)
Хаос Уильмс (169,5) — Мишель Перейра (170)
Марлон Мораес (135,5) — Роб Фонт
Марчин Тыбура (255) — Грег Харди (266)
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