Томпсон, Нил, Альдо и Вера сделали вес перед турниром UFC Вегас 17

В ночь с 19 на 20 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 17. В его главном событии встретятся бойцы полусреднего веса Джофф Нил и Стивен Томпсон. В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Нил оказался немного тяжелее Томпсона.

В соглавном событии шоу выступит экс-чемпион лиги Жозе Альдо. Его оппонентом станет Марлон Вера. Оба бойца также удачно прошли церемонию взвешивания.

UFC Вегас 17. Взвешивание

Основной кард

Стивен Томпсон (170 фунтов) — Джофф Нил (171 фунт)

Жозе Альдо (136) — Марлон Вера (135)

Хаос Уильмс (169,5) — Мишель Перейра (170)

Марлон Мораес (135,5) — Роб Фонт

Марчин Тыбура (255) — Грег Харди (266)