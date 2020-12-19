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Гонгора нокаутировал Ахмедова в бою за титул IBO

Гонгора нокаутировал Ахмедова в бою за титул IBO
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В ночь с 18 на 19 декабря мск в Холливуде (штат Флорида, США) проходит турнир по профессиональному боксу. Казахстанский боксер Али Ахмедов проиграл эквадорцу Карлосу Гонгоре за титул чемпиона мира по версии IBO.

Бой продлился 12 раундов и завершился победой Гонгоры нокаутом. Для Ахмедова это поражения стало первым в профессиональной карьере. До этого он одержал 16 побед.

В главном бою турнира выступит чемпион мира по версиям IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО). Его соперником станет Камил Шеремета (21-0, 5 КО) из Польши.

Напомним, Головкин проведёт первый поединок с октября 2019 года. Тогда он встречался с украинцем Сергеем Деревянченко и победил решением судей. Что касается Шереметы, поляк в минувшей схватке досрочно победил Оскара Кортеса.

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