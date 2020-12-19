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Джо Роган: весогонка — это узаконенное жульничество

Джо Роган: весогонка — это узаконенное жульничество
Бокс/ММА / UFC 0

Известный комментатор UFC Джо Роган на примере российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова заявил, что считает весогонку перед боями узаконенным способом обмана. Роган заявил, что это позволяет получить дополнительное преимущество над соперником за счёт габаритов во время боя.

«Хабиб всегда гоняет очень много. Он не весит между поединками 70 кг. В смешанных единоборствах есть такая фишка, которую все приняли давным-давно. По факту весогонка — это узаконенное жульничество. Ты просто притворяешься, что твой вес — 70 кг. Высушиваешь тело, а потом просто объедаешься спагетти и вновь раздуваешься до 90 кг. Это просто безумие», — сказал Джо Роган в подкасте The Joe Rogan Experience.

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