Томпсон единогласным решением победил Нила в главном бою UFC Вегас 17

В главном бою турнира UFC Вегас 17 в полусреднем весе американец Стивен Томпсон единогласным решением победил соотечественника Джеффа Нила.
Турнир прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Судьи отдали победу 37-летнему Томпсону со счётом 50:45, 50:45, 50:45. Поединок продлился все пять раундов. Томпсон одержал 16-ю победу в карьере из 21 боя. Нил проиграл третий поединок из 16.
В соглавном бою турнира в легчайшем весе 34-летний бразильский боец Жозе Альдо единогласным решением судей победил 28-летнего эквадорца Марлона Веру (29:28, 29:28, 29:28). Напомним, в своём последнем поединке, состоявшемся на UFC 251 в июле, Альдо уступил россиянину Петру Яну.
Также в главном карде Хаос Уильямс проиграл Мишелю Перейре (28:29, 28:29, 28:29), Роб Фонт техническим нокаутом победил Марлона Мораеса, а Марчин Тыбура выиграл Грега Харди (технический нокаут).
UFC Вегас 17 стал последним турниром промоушена в 2020 году.
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