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Томпсон единогласным решением победил Нила в главном бою UFC Вегас 17

Томпсон единогласным решением победил Нила в главном бою UFC Вегас 17
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

В главном бою турнира UFC Вегас 17 в полусреднем весе американец Стивен Томпсон единогласным решением победил соотечественника Джеффа Нила.

Турнир прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Судьи отдали победу 37-летнему Томпсону со счётом 50:45, 50:45, 50:45. Поединок продлился все пять раундов. Томпсон одержал 16-ю победу в карьере из 21 боя. Нил проиграл третий поединок из 16.

В соглавном бою турнира в легчайшем весе 34-летний бразильский боец Жозе Альдо единогласным решением судей победил 28-летнего эквадорца Марлона Веру (29:28, 29:28, 29:28). Напомним, в своём последнем поединке, состоявшемся на UFC 251 в июле, Альдо уступил россиянину Петру Яну.

Также в главном карде Хаос Уильямс проиграл Мишелю Перейре (28:29, 28:29, 28:29), Роб Фонт техническим нокаутом победил Марлона Мораеса, а Марчин Тыбура выиграл Грега Харди (технический нокаут).

UFC Вегас 17 стал последним турниром промоушена в 2020 году.

UFC 2020. UFC Fight Night 183, Лас-Вегас, США
Стивен Томпсон (W) - Джефф Нил
20 декабря 2020, воскресенье. 05:40 МСК
Стивен Томпсон
Окончено
PTS
Джефф Нил
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