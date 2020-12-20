Томпсон единогласным решением победил Нила в главном бою UFC Вегас 17

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В главном бою турнира UFC Вегас 17 в полусреднем весе американец Стивен Томпсон единогласным решением победил соотечественника Джеффа Нила.

Турнир прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Судьи отдали победу 37-летнему Томпсону со счётом 50:45, 50:45, 50:45. Поединок продлился все пять раундов. Томпсон одержал 16-ю победу в карьере из 21 боя. Нил проиграл третий поединок из 16.

В соглавном бою турнира в легчайшем весе 34-летний бразильский боец Жозе Альдо единогласным решением судей победил 28-летнего эквадорца Марлона Веру (29:28, 29:28, 29:28). Напомним, в своём последнем поединке, состоявшемся на UFC 251 в июле, Альдо уступил россиянину Петру Яну.

Также в главном карде Хаос Уильямс проиграл Мишелю Перейре (28:29, 28:29, 28:29), Роб Фонт техническим нокаутом победил Марлона Мораеса, а Марчин Тыбура выиграл Грега Харди (технический нокаут).

UFC Вегас 17 стал последним турниром промоушена в 2020 году.