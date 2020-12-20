Диллашоу: все вызывают меня, потому что знают, что это мой пояс

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу ответил на вызов Жозе Альдо. Альдо после победы над Марлоном Верой заявил, что хотел бы в следующем поединке встретиться с Диллашоу.



«Слышал, все вызывают меня, потому что знают, что это мой пояс», — написал Ти Джей Диллашоу в своём «твиттере».



Напомним, Диллашоу владел титулом в легчайшем весе с 2014 по 2016 год и с 2017-го по 2019-й. В марте 2019 года стало известно, что Ти Джей провалил допинг-тест. Спортсмен не стал оспаривать результат теста и добровольно отказался от титула. USADA дисквалифицировала Диллашоу на два года.



Последний раз боец выходил в октагон в январе 2019 года и проиграл Генри Сехудо в бою за пояс в наилегчайшем весе.