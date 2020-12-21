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Отец Теофимо Лопеса: мы даже не думаем о Ломаченко

Отец Теофимо Лопеса: мы даже не думаем о Ломаченко
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Теофимо Лопес-старший, отец абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Теофимо Лопеса-младшего, рассказал, что сейчас его сын даже не рассматривает вариант с реваншем с Василием Ломаченко.

«Я всегда говорил, что этот парень просто примадонна. Два года назад я сорвался на него, потому что мне не нравилось его отношение. Тогда я сказал ему, что мой сын побьёт его. Я говорил это на протяжении двух лет и мы сделали это. Сейчас мы даже не думаем о Ломаченко. Мы думаем о Хосе Рамиресе, или о денежных поединках. Бой с Камбососом в Австралии. Мы сможем собрать арену на 65 тыс. зрителей, это сумасшествие, мой сын заработает $ 10 млн», — сказал Лопес-старший в интервью, фрагмент которого размещён на канале FightHype в YouTube.

Напомним, в октябре 2020 года Теофимо Лопес и Василий Ломаченко встретились в бою за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. Американец победил единогласным решением судей. Украинец потерял сразу три пояса.

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