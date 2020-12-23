Энтони Петтис объявил об уходе из UFC
33-летний американский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис сообщил в социальных сетях об уходе из промоушена.
«Спустя 12 лет я решил расстаться с UFC, чтобы отправиться в свободное плавание», — гласит пост Петтиса в «Твиттере».
Напомним, в минувшие выходные, в предварительном карде турнира UFC Вегас 17, Петтис победил Алекса Мороно. Это был его последний бой по контракту. Однако 33-летний спортсмен заявлял о желании получить бой с Тони Фергюсоном.
Всего за карьеру в ММА Энтони Петтис провёл 34 боя, выиграв 24 из них.
Ранее, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье предположил, что Энтони Петтис может перейти в Bellator, где выступает его брат — Серхио Петтис.
Кормье предположил, что Энтони Петтис может перейти в Bellator
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