Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Энтони Петтис объявил об уходе из UFC

Энтони Петтис объявил об уходе из UFC
Бокс/ММА / UFC 0

33-летний американский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис сообщил в социальных сетях об уходе из промоушена.

«Спустя 12 лет я решил расстаться с UFC, чтобы отправиться в свободное плавание», — гласит пост Петтиса в «Твиттере».

Напомним, в минувшие выходные, в предварительном карде турнира UFC Вегас 17, Петтис победил Алекса Мороно. Это был его последний бой по контракту. Однако 33-летний спортсмен заявлял о желании получить бой с Тони Фергюсоном.

Всего за карьеру в ММА Энтони Петтис провёл 34 боя, выиграв 24 из них.

Ранее, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье предположил, что Энтони Петтис может перейти в Bellator, где выступает его брат — Серхио Петтис.

Кормье предположил, что Энтони Петтис может перейти в Bellator
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020