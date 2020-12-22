Кормье предположил, что Энтони Петтис может перейти в Bellator

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье не исключил, что экс-чемпион лиги в лёгком весе Энтони Петтис покинет промоушен и подпишет контракт с Bellator.
«Я слышал, что это был его последний бой. На это не обращаешь внимания, когда готовишься к бою. Должен сказать, что не удивлюсь, если Энтони присоединится к брату. В любом случае Петтис — боец такого высокого уровня, что может пробовать себя в любом промоушене», — приводит слова американца BJ Penn.
Напомним, в минувшие выходные Петтис победил на турнире UFC Алекса Мороно. Это действительно был его последний бой по контракту, но, судя по заявлениям на пресс-конференции, Энтони не против подписать новое соглашение. В частности, боец заявил, что хочет получить поединок с Тони Фергюсоном.
Серхио Петтис, брат Энтони, выступает в лиге Bellator.
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