Кормье предположил, что Энтони Петтис может перейти в Bellator

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье не исключил, что экс-чемпион лиги в лёгком весе Энтони Петтис покинет промоушен и подпишет контракт с Bellator.

«Я слышал, что это был его последний бой. На это не обращаешь внимания, когда готовишься к бою. Должен сказать, что не удивлюсь, если Энтони присоединится к брату. В любом случае Петтис — боец такого высокого уровня, что может пробовать себя в любом промоушене», — приводит слова американца BJ Penn.

Напомним, в минувшие выходные Петтис победил на турнире UFC Алекса Мороно. Это действительно был его последний бой по контракту, но, судя по заявлениям на пресс-конференции, Энтони не против подписать новое соглашение. В частности, боец заявил, что хочет получить поединок с Тони Фергюсоном.

Серхио Петтис, брат Энтони, выступает в лиге Bellator.