Крис Сайборг стала бойцом 2020 года в Bellator, по версии CBS Sports

Действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе Крис Сайборг стала бойцом 2020 года, по версии CBS Sports. В текущем году Сайборг провела два поединка, победив Джулию Бадд и Арлин Бленкоу.

«Сайборг открыла календарь Bellator в 2020-м одним из лучших выступлений в сезоне, победив Джулию Бадд 25 января в дебютном для себя бое. Схватка завершилась техническим нокаутом в четвёртом раунде, после того как Сайборг продемонстрировала терпение, нанося ущерб Бадд раунд за раундом. Победа дала ей уникальную коллекцию чемпионств в Strikeforce, UFC и Bellator.

В октябре Сайборг успешно защитила титул в бою с Арлин Бленкоу. Она не только доминировала, но и закончила поединок сабмишеном», — отмечается в материале на сайте издания.