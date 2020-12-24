Махмуд Мурадов выступит на турнире UFC 257

Узбекский боец UFC Махмуд Мурадов примет участие в турнире UFC 257, который состоится 23 января 2021 года в Абу-Даби, сообщает MMAJunkie. Мурадов принял поединок на коротком уведомлении — он заменит в бою с американцем Эндрю Санчесом бразильского бойца Андре Муньоса. Ранее Муньос снялся с боя по неизвестным причинам.



Мурадов был подписан в UFC в середине сентября прошлого года. Махмуд стал первым узбекистанцем в ведущей ММА-лиге мира. На его счету 24 победы при шести поражениях в профессиональных смешанных единоборствах. Он должен был встретиться с Кевином Холландом на турнире UFC Fight Night 181 31 октября, однако у бойца был обнаружен коронавирус и он был вынужден сняться с боя.



У Мурадова этот бой станет третьим под эгидой UFC.