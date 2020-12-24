Исмаилов и Минеев устроили драку на турнире в Москве

Сегодня, 24 декабря, в Москве прошёл турнир по смешанным единоборствам. Одним из ярких событий стал инцидент, не имеющий отношения к участникам шоу.

После одного из поединков в клетку вышел известный боец Владимир Минеев. В ходе небольшого выступления он упомянул Магомеда Исмаилова. Минеев пригласил давнего соперника в клетку, спросив, не испугался ли тот.

Вскоре Исмаилов появился и начал искать Владимира. Тот откликнулся, и оба наконец оказались в клетке. После небольшой словесной перепалки Исмаилов атаковал Минеева, в результате чего завязалась большая драка.

Напомним, в прошлом спортсмены проводили поединок, который завершился вничью. С тех пор стороны не могут договориться об условиях реванша.