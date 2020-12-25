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Тактаров грубо высказался в адрес напавших на Минеева в драке с Исмаиловым

Тактаров грубо высказался в адрес напавших на Минеева в драке с Исмаиловым
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Ветеран MMA Олег Тактаров прокомментировал драку бойцов Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, которая случилась на турнире по смешанным единоборствам в Москве. Напомним, в ходе потасовки представители команды Исмаилова напали на Минеева.

«Кошмар просто (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»). Нужно оторвать яйца шакалу в красно-белой майке. Ещё один герой в клетчатой рубашке лесоруба бегал, ужас. Это очень мерзко. Правоохранительным органам надо что-то делать, иначе народ соберётся и изобьёт их (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»), и на этом все турниры закончатся с участием гостей с юга.

Сейчас Минееву нужно добиваться своего. Надо просить на реванш денег в два раза больше, а в полицию не стоит ему обращаться, он же не Харитонов», — цитирует Тактарова Sport24.

Минаков — о напавших на Минеева в драке с Исмаиловым: побежали, как бараны. Уроды
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