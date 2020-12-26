Орловский рассказал, почему досрочно проиграл Фёдору Емельяненко

Боец UFC Андрей Орловский вспомнил о поединке с Фёдором Емельяненко и рассказал о причине досрочного поражения.
«Почему позволил себя нокаутировать? В праздник ругаться нельзя, но один раз скажу. Начал выпендриваться (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»), получил в борщ, и, как следствие, погас свет», — сказал Орловский, отвечая на вопрос подписчика в «Инстаграме».
Напомним, Андрей Орловский и Фёдор Емельяненко встречались в январе 2009 года на турнире Affliction: Day of Reckoning. Беларус вёл поединок, но пропустил атаку соперника и проиграл незадолго до завершения первого раунда.
Интересно, что, невзирая на возраст, оба спортсмена продолжают выступать. Орловский в предыдущем поединке в UFC победил Таннера Босера. Что касается Емельяненко, то 44-летний боец последний раз бился в декабре 2019 года и победил Куинтона Джексона. В 2021 году Фёдор рассчитывает выступить в Bellator.
- 26 декабря 2020
-
13:36
-
12:31
-
11:12
-
10:27
-
09:39
-
00:47
-
00:10
- 25 декабря 2020
-
22:51
-
21:37
-
20:21
-
19:31
-
18:59
-
17:23
-
16:24
-
15:30
-
14:30
-
14:11
-
13:00
-
12:30
-
12:11
-
12:00
-
11:55
-
11:34
-
11:15
-
11:04
-
10:03
-
09:31
-
09:01
-
09:00
-
06:49
-
02:14
-
01:22
-
00:45
-
00:14
- 24 декабря 2020
-
23:54