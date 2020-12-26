Орловский рассказал, почему досрочно проиграл Фёдору Емельяненко

Боец UFC Андрей Орловский вспомнил о поединке с Фёдором Емельяненко и рассказал о причине досрочного поражения.

«Почему позволил себя нокаутировать? В праздник ругаться нельзя, но один раз скажу. Начал выпендриваться (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»), получил в борщ, и, как следствие, погас свет», — сказал Орловский, отвечая на вопрос подписчика в «Инстаграме».

Напомним, Андрей Орловский и Фёдор Емельяненко встречались в январе 2009 года на турнире Affliction: Day of Reckoning. Беларус вёл поединок, но пропустил атаку соперника и проиграл незадолго до завершения первого раунда.

Интересно, что, невзирая на возраст, оба спортсмена продолжают выступать. Орловский в предыдущем поединке в UFC победил Таннера Босера. Что касается Емельяненко, то 44-летний боец последний раз бился в декабре 2019 года и победил Куинтона Джексона. В 2021 году Фёдор рассчитывает выступить в Bellator.