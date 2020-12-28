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Харитонов призвал пожизненно дисквалифицировать Исмаилова за драку с Минеевым

Харитонов призвал пожизненно дисквалифицировать Исмаилова за драку с Минеевым
Бокс/ММА / Bellator 0

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, выступающий в MMA-промоушене Bellator, прокомментировал драку бойцов Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, которая случилась на турнире по смешанным единоборствам в Москве.

«Зачинщиком был Мага. Может быть, меня многие осудят, но я бы его пожизненно дисквалифицировал. Каждый должен отвечать за свои действия. Нельзя так делать. Это страшные вещи», — приводит слова Харитонова «РБК-Спорт».

Напомним, ранее в декабре Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили драку на турнире по смешанным единоборствам в Москве. Бойцов доставили в полицию. Позднее каждого из них оштрафовали на 10 тыс. рублей за грубое нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований.

Харитонов — о драке Исмаилова и Минеева: просто дикость. Но в России это нормально
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