Шлеменко: в 90% разводов виноваты женщины

Российский боец MMA Александр Шлеменко заявил, что в 90% случаев разводов, по его мнению, виноваты женщины.

«Считаю, что в 90% разводов виноваты женщины. Некоторые, в силу своей слабости, пытаются самоутвердиться за счёт других людей. Чтобы их затюкать, добить лежачего. А сильный человек никогда не будет себя так вести.

Хорошо, когда женщина показывает детям, что против главы семьи нельзя открывать рот, ничего нельзя делать. В таком случае будет порядок в семье. Таких женщин всегда уважают, за них готовы отдать жизнь. Жены должны уметь терпеть, жертвовать и помогать разгрузить своего мужчину.

Если мужчина кричит на женщину, то это происходит не просто так. Жена – именно тот человек, с которым он может показать свою слабость», — рассказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Оксаны Кравцовой.