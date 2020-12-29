Шлеменко: в 90% разводов виноваты женщины

Российский боец MMA Александр Шлеменко заявил, что в 90% случаев разводов, по его мнению, виноваты женщины.
«Считаю, что в 90% разводов виноваты женщины. Некоторые, в силу своей слабости, пытаются самоутвердиться за счёт других людей. Чтобы их затюкать, добить лежачего. А сильный человек никогда не будет себя так вести.
Хорошо, когда женщина показывает детям, что против главы семьи нельзя открывать рот, ничего нельзя делать. В таком случае будет порядок в семье. Таких женщин всегда уважают, за них готовы отдать жизнь. Жены должны уметь терпеть, жертвовать и помогать разгрузить своего мужчину.
Если мужчина кричит на женщину, то это происходит не просто так. Жена – именно тот человек, с которым он может показать свою слабость», — рассказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Оксаны Кравцовой.
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