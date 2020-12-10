«Прекрати доставать моего парня!» Исмаилов отреагировал на пост Шлеменко о Ромеро

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко подтвердил, что намерен сразиться с известным бойцом MMA Йоэля Ромеро, которого недавно отчислили из UFC.
«Я думаю, пора обозначить свою позицию. Если Йоэль Ромеро окажется в России, то этот бой был бы просто бомба! А вы что скажете?» — написал он в «Инстаграме», прикрепив текст к коллажу с Ромеро.
Комментарий к посту оставил один из самых популярных российских бойцов MMA Магомед Исмаилов.
«Прекрати доставать моего парня, Саша!» — написал он в комментариях.
Фото: https://www.instagram.com/alexandershlemenko/?hl=ru
43-летний Ромеро выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. На его счету 18 поединков, в которых он одержал 13 побед и потерпел пять поражений. У 36-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.
- 10 декабря 2020
-
12:02
-
11:00
-
10:44
-
10:03
-
09:00
-
00:57
- 9 декабря 2020
-
23:55
-
23:34
-
19:58
-
18:00
-
17:12
-
16:35
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:08
-
11:28
-
11:02
-
10:31
-
10:11
-
10:01
-
09:01
-
07:33
-
00:37
-
00:30
- 8 декабря 2020
-
23:37
-
23:21
-
21:48
-
20:54
-
19:45
-
18:46
-
17:29
-
16:00
-
14:01
-
13:00