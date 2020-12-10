«Прекрати доставать моего парня!» Исмаилов отреагировал на пост Шлеменко о Ромеро

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко подтвердил, что намерен сразиться с известным бойцом MMA Йоэля Ромеро, которого недавно отчислили из UFC.

«Я думаю, пора обозначить свою позицию. Если Йоэль Ромеро окажется в России, то этот бой был бы просто бомба! А вы что скажете?» — написал он в «Инстаграме», прикрепив текст к коллажу с Ромеро.

Комментарий к посту оставил один из самых популярных российских бойцов MMA Магомед Исмаилов.

«Прекрати доставать моего парня, Саша!» — написал он в комментариях.

Фото: https://www.instagram.com/alexandershlemenko/?hl=ru

43-летний Ромеро выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. На его счету 18 поединков, в которых он одержал 13 побед и потерпел пять поражений. У 36-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.