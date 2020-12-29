Сен-Пьер анонсировал объявление на 30 декабря

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер оставил на своей странице в «Твиттере» интригующее сообщение.

«Новый год, новая команда. Анонс завтра», — написал канадец в социальной сети.

Напомним, Жор Сен-Пьер не выступает с осени 2017 года. В последнем поединке он досрочно победил Майкла Биспинга, отобрав у него титул чемпиона в среднем весе. На протяжении долгого времени Сен-Пьера упоминают в качестве возможного соперника для действующего чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Россиянин в октябре 2020 года также объявил об уходе из спорта, но, по мнению многих экспертов, он возобновит выступления ради встречи с легендарным канадцем.

В последнем поединке Хабиб победил Джастина Гэтжи.