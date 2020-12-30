Стала известна причина срыва боя Чимаева и Эдвардса

Али Абдель-Азиз, менеджер Хамзата Чимаева, заявил, что причиной отмены боя с Леоном Эдвардсом стали последствия коронавируса у Чимаева.



«У Хамзата был коронавирус. Когда он выздоровел и вернулся в зал, оказалось, что его лёгкие не восстановились на все сто процентов. Ему нужно время, поэтому он взял необходимую для здоровья паузу», — приводит слова Али Абдель-Азиза MMAJunkie.



Напомним, встреча Чимаева с Эдвардсом должна была возглавить турнир UFC на «Бойцовском острове» 20 января, но 29 декабря стало известно, что Хамзат не сможет принять участие в шоу. Причина этого пока остаётся неизвестной. Добавим, что схватка Чимаева и Эдвардса срывается уже не первый раз. Соперники должны были встретиться 19 декабря 2020 года, но Леон заразился коронавирусом.