Де ла Хойя подтвердил, что Головкин может встретиться с Мунгуйёй
Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя рассказал, что чемпион мира по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин действительно может встретиться с экс-чемпионом мира в первом среднем весе, небитым Хайме Мунгуйей.
«У меня был многообещающий разговор с командой Головкина о лучшем поединке. И Геннадий, и Хайме заинтересованы в этой встрече в 2021 году», — написал де ла Хойя на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Головкин предыдущий поединок провёл в декабре 2020 года. Тогда он досрочно победил Камила Шеремету. Что касается Мунгуйя, то он боксирует в среднем весе не так давно. Предыдущий поединок он провёл в октябре 2020 года. Тогда он досрочно победил опытного багамца Туреано Джонсона.
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