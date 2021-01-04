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«Величайший тяжеловес и просто монстр». Джон Джонс поделился мнением о Миочиче и Нганну

«Величайший тяжеловес и просто монстр». Джон Джонс поделился мнением о Миочиче и Нганну
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс, который отказался от титула и в 2021 году планирует провести дебютный бой в тяжёлом дивизионе, поделился мнением о возможном сопернике.

Ожидается, что Джон встретится с победителем титульного поединка между Стипе Миочичем и Фрэнсисом Нганну.

«Я готов к любому из них. Нганну и Миочич оба чрезвычайно сложны. Стипе – величайший тяжеловес всех времён. Его статистика и рекорды доказывают это. Фрэнсис – просто монстр, когда дело касается нокаутирующей силы, и он постоянно совершенствуется.

Оба боя — гигантские испытания, но именно для этого я здесь на данном этапе своей карьеры: добиться успеха и посмотреть, что у меня есть», – приводит слова Джонса Bleacher Report.

33-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед, 1 поражение и 1 бой признан несостоявшимся.

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