«Величайший тяжеловес и просто монстр». Джон Джонс поделился мнением о Миочиче и Нганну

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс, который отказался от титула и в 2021 году планирует провести дебютный бой в тяжёлом дивизионе, поделился мнением о возможном сопернике.



Ожидается, что Джон встретится с победителем титульного поединка между Стипе Миочичем и Фрэнсисом Нганну.



«Я готов к любому из них. Нганну и Миочич оба чрезвычайно сложны. Стипе – величайший тяжеловес всех времён. Его статистика и рекорды доказывают это. Фрэнсис – просто монстр, когда дело касается нокаутирующей силы, и он постоянно совершенствуется.

Оба боя — гигантские испытания, но именно для этого я здесь на данном этапе своей карьеры: добиться успеха и посмотреть, что у меня есть», – приводит слова Джонса Bleacher Report.



33-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед, 1 поражение и 1 бой признан несостоявшимся.