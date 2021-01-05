Тактаров: точно знаю, что будет в бою Макгрегор — Порье

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился ожиданиями от матча-реванша Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 257 в ночь с 23 на 24 января мск.

«Знаю точно, что будет в этом бою, на какой минуте и какая тактика будет у бойцов. Но зачем мне про это рассказывать? Чтобы вы деньги на это поставили? Я против игорного бизнеса. Или чтобы вы эти слова как-то перевернули, поставили свои говнозаголовки — я тоже против этого.

Меня это уже не задевает, но молодёжь необразованная — у кого ещё не состоялось мнение, кто не научился думать, мыслить, искать первоисточники, — они могут вам поверить. Поэтому ни в коем случае», — рассказал Тактаров в прямом эфире в своём «инстаграме».

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