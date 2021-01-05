Олег Тактаров вспомнил, как был с восемью бразильянками в одной комнате три дня

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров вспомнил, как готовился к поединку с представителем Канады Гэри Гудриджем. В бою, состоявшемся в октябре 1997 года, Тактаров потерпел поражение нокаутом.

«Стероиды я не колол. Это сто процентов. За неделю до этого боя я был с восемью бразильскими девушками в одной комнате три дня.

Я не собирался выступать ни в каком Pride. Это был последний бой, когда у меня был контракт с наркоманом-менеджером. Он был у меня два года, когда я наделал кучу ошибок в спорте», — рассказал он в прямом эфире в своём «инстаграме».

53-летний Тактаров начал карьеру в смешанных единоборствах в 1993 году. Последний бой он провёл в апреле 2008 года. Всего на его счету 17 побед, пять поражений и две ничьи.