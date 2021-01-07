Владимир Кличко: знаете, что люди любят наблюдать больше всего на свете? Возвращение

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко опубликовал пост в «Инстаграме», в котором призвал не забывать уроки 2020 года и пожелал мира и процветания в 2021-м.

«Хотел бы сделать краткое объявление для своей семьи, друзей и людей во всем мире. Посылаю всем вам на Новый год только позитив.

2020 год повлиял на всех в мире, у нас были трагические потери и неудачи. Тем, кто пострадал, я желаю всего наилучшего.

Все мы были усмирены и теперь понимаем, насколько особенными являются жизнь, семья, друзья и моменты.

Давайте учиться у 2020 года, оставив его позади. Не сдавайтесь в 2021 году.

Знаете, что люди любят наблюдать больше всего на свете? Возвращение. Поэтому я хочу, чтобы вы вернулись сильными в 2021 году. Мира и процветания вам и вашим близким. С Новым годом!» — написал Кличко в своём «инстаграме».