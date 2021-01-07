Чемпионка Bellator Сайборг не исключила смены весовой категории

Действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе бразильянка Крис Сайборг не исключила, что поднимется в лёгкий вес ради боя с Кайлой Харрисон, которая выступала в PFL, а последний бой провела в Invicta.

«Уверена, в этом году она будет драться в PFL. Её ожидает турнир в 155 фунтах. И если она станет чемпионкой турнира, я, конечно, захочу с ней сразиться. Этого хотели бы все болельщики.

Мне хотелось бы подняться в весовую категорию до 155 фунтов, прежде чем я завершу карьеру. Хочу помочь построить этот дивизион. Она молода — посмотрим, захочет ли она провести такой поединок, один настоящий поединок для неё», — приводит слова Сайборг издание BJPenn.com.

На счету Сайборг 23 победы и два поражения в 26 боях в MMA — один бой признали несостоявшимся. У Харрисон восемь побед в восьми боях.