Кормье показал фото, как целует Нурмагомедова в голову. Хабиб отреагировал
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой он целует в голову обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Четвёртый король AKA!» — подписал он фотографию.
Нурмагомедов перепостил в «сториз» своего «инстаграма» публикацию Кормье, сопроводив её подписью:
«Большой брат, друг, спарринг-партнёр, учитель английского. Мы AKA».
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Даниэля Кормье.
Хабиб Нурмагомедов и Даниэль Кормье не раз вместе тренировались в зале AKA в Сан-Хосе (штат Калифорния, США).
Хабиб Нурмагомедов показал картинку на «Железном троне» из «Игры престолов». Фото
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