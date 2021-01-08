Кормье показал фото, как целует Нурмагомедова в голову. Хабиб отреагировал

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой он целует в голову обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Четвёртый король AKA!» — подписал он фотографию.

Нурмагомедов перепостил в «сториз» своего «инстаграма» публикацию Кормье, сопроводив её подписью:

«Большой брат, друг, спарринг-партнёр, учитель английского. Мы AKA».

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Даниэля Кормье.

Хабиб Нурмагомедов и Даниэль Кормье не раз вместе тренировались в зале AKA в Сан-Хосе (штат Калифорния, США).

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