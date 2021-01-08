«Будет кровь». Пейдж Ванзант анонсировала первый поединок в лиге кулачных боёв

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала в «Инстаграме» афишу своего первого поединка в лиге Bare Knuckle FC.



Первой соперницей Ванзант в кулачных боях станет американка Британ Харт. Поединок пройдет в Лейкленде (штат Флорида, США) 5 февраля.



«Будет кровь», — написала под афишей Пейдж.

Фото доступно на странице Пейдж Ванзант в «Инстаграме».

Последний поединок 26-летняя Пейдж Ванзант провела 11 июля 2020 года на турнире UFC на «Бойцовском острове». Она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. После этого Ванзант объявила о переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. Всего на её счету восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.