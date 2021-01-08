Ломаченко получил жёсткий ответ от портала статистики CompuBox

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко не так давно заявил, что не согласен с той статистикой ударов, которую выдал авторитетный портал CompuBox относительно его поединка с Теофимо Лопесом.
Украинец объяснил, что его отец и тренер Анатолий Ломаченко полностью пересчитал количество ударов и разница в цифрах была велика.
Но представитель CompuBox Дэн Каноббио не стал молча выслушивать критику, а ответил Ломаченко в «Твиттере», сделав это достаточно резко:
«1) пересчёт ударов твоим папочкой не делает его беспристрастным;
2) судьи не видят статистику ударов;
3) ты проиграл;
4) ты перешёл черту, за которой начинается стыд;
5) вернись в весовую категорию до 59 кг».
Напомним, 17 октября Ломаченко проиграл решением судей Теофимо Лопесу и лишился шансов стать абсолютным чемпионом мира.
- 8 января 2021
-
22:33
-
21:55
-
20:41
-
19:46
-
18:33
-
17:38
-
15:59
-
15:32
-
14:01
-
12:36
-
12:11
-
11:01
-
10:21
-
10:00
-
09:48
-
08:54
-
08:03
-
03:37
-
01:22
-
00:28
- 7 января 2021
-
23:49
-
22:28
-
21:50
-
20:59
-
19:53
-
18:54
-
17:45
-
16:04
-
14:34
-
14:00
-
13:16
-
12:01
-
11:01
-
10:02
-
09:04