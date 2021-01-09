Тактаров опубликовал редкие архивные фото

Прославленный боец смешанных единоборств чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился редкими архивными фото. На них запечатлены и тренировки спортсмена, и, судя по всему, моменты съёмок в фильмах.
«Нашёл фотографии дома. Армия, Гоа и другие», — написал Тактаров.
Соответствующий пост доступен на странице Олега Тактарова в «Инстаграме».
Тактаров завершил выступления в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в 2008 году. Параллельно с карьерой бойца он работал в кино. Снимается в фильмах с 1997 года. Так, он получал роли в таких американских работах, как «Самолёт президента», «Роллербол», «Морская полиция. Спецотдел», «Сокровище нации», «Полиция Майами. Отдел нравов», и многих других. В последние годы работает на российских съёмочных площадках.
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