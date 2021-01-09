Теофимо Лопес высказался о возможном поединке с Камбососом

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес высказался о возможном поединке с претендентом на титул чемпиона по версии IBF Джорджем Камбососом. Ожидается, что эта встреча может пройти в Австралии весной.

«Думаю, это отличная возможность не только для Камбососа, но и для людей в Австралии. Это возможность, которую мы готовы принять. Будет здорово собрать максимально возможную аудиторию, будь то 40 или 50 тыс. Но если они хотят видеть короля, им придётся заплатить», — приводит слова американца гондурасского происхождения BoxingScene.

Напомним, в 2020 году Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира. Промоутер Лопеса Боб Арум заявил, что следующим соперником бойца, скорее всего, станет именно Камбосос.