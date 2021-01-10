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Теофимо Лопес включил Ломаченко в топ-5 лучших легковесов мира

Теофимо Лопес включил Ломаченко в топ-5 лучших легковесов мира
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес назвал свою версию пятёрки лучших легковесов мира. На первое место он поставил себя, а второе место отдал недавнему сопернику — Василию Ломаченко.

«Лучшая пятёрка легковесов в мире? Я, Ломаченко, Райан Гарсия, Дэвин Хэйни и Джервонта Дэвис. Но по Джервонте есть вопросы, так как он провёл в лёгком весе только одну встречу. Гарсия — Дэвис — отличный бой. Они говорят друг о друге уже пару лет, они обмениваются атаками в социальных сетях. У них всё складывается как у Ломаченко со мной.

Посмотрите, что мы сделали. Все ждали этот поединок, все получили удовольствие и были удивлены итогом. Думаю, в случае возможного поединка Гарсии и Дэвиса всё может сложиться также", — приводит слова Лопеса Boxingnews24.

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