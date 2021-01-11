Сен-Пьер: величайший боец в истории ещё не родился

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер поделился мыслями о величайшем бойце в истории.



«А что значит величайший во все времена? Если сравнивать каждого спортсмена, который участвовал в соревнованиях в своё время, кто был самым доминирующим, то для меня это Ройс Грейси. Если говорить обо всех и о том, кто самый сильный и кто выживет, если всех посадить в одну клетку, то это будет Фёдор Емельяненко на пике сил. Если речь идёт о более ярком парне, делавшем сумасшедшие вещи, то я бы назвал Андерсона Силву или Витора Белфорта.



Самый разносторонний парень? Деметриус Джонсон. Парень, который столкнулся с наибольшими трудностями, возможно, Джон Джонс. Кого бы вы ни назвали, это будет субъективно. Есть много парней, которые претендуют на звание величайшего. Но на самом деле мне кажется, что лучший в мире пока не родился», — приводит слова Сен-Пьера официальный сайт UFC.