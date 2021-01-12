«Он выглядел плохо, возраст настиг его». Тренер Сауля Альвареса раскритиковал Головкина

Эдди Рейносо, тренер чемпиона мира по версиям WBA Super и WBC во втором среднем весе Сауля Альвареса, высказался о давнем сопернике своего подопечного Геннадии Головкине. По словам специалиста, казахстанец в минувшей встрече выглядел «плохо».

«Головкин не был прежним. Видел, что он замедлился. В поединке с Деревянченко он выглядел плохо. Многие говорят, что он был плохо готов. Но в поединке с Шереметой он снова был плох. В противостоянии с Камилом, который является бойцом среднего уровня, Геннадий был медленным.

Головкин всегда хорошо готовится, он очень дисциплинированный. Думаю, что возраст настиг его. Ему 38 лет, у него была продолжительная любительская карьера. Кроме того оставаться на протяжении многих лет в одной весовой категории трудно", — приводит слова Рейносо BoxingScene.