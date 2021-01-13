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Тренер Сен-Пьера ответил на вопрос о постановочном нокауте в бою Макгрегор — Порье

Тренер Сен-Пьера ответил на вопрос о постановочном нокауте в бою Макгрегор — Порье
Бокс/ММА / UFC 0

Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, ответил болельщику, который предположил, что Конор Макгрегор победит Дастина Порье «очередным постановочным нокаутом». Матч-реванш Макгрегор — Порье состоится на турнире UFC 257, который пройдёт в ночь с 23 на 24 января мск.

«Ха-ха. Послушайте, я был на боях Макгрегора, и его удары настоящие. Я достаточно опытен, чтобы понимать и чувствовать это. Сила этих ударов и последствия от их попаданий тоже реальны. У меня нет оснований подозревать нокауты Макгрегора в чём-то нехорошем», — рассказал Захаби в интервью YouTube-каналу Tristar Gym.

В первою бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.

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