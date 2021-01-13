Президент UFC назвал новую дату боя Чимаев — Эдвардс

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, и представитель Великобритании Леон Эдвардс выйдут в октагон в ночь с 13 на 14 марта мск, бой возглавит кард одного из турниров серии Fight Night. Об этом сообщает MMAJunkie, ссылаясь на слова президента UFC Даны Уайта.

Изначально бойцы должны были сразиться 19 декабря, но поединок отменили из-за коронавируса у Эдвардса. Поединок перенесли на 20 января, но тогда коронавирусом заразился Чимаев.

Напомним, Хамзат Чимаев стал одним из главных открытий UFC в 2020 году. Проведя в лиге три боя, он завоевал три досрочные победы. При этом спортсмен умудрился нанести более 200 ударов и пропустить только три.