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Волкановски дал прогноз на бой Холлоуэя и Каттара

Волкановски дал прогноз на бой Холлоуэя и Каттара
Бокс/ММА / UFC 0
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Чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски поделился ожиданиями от поединка Макса Холлоуэя и Келвина Каттара.

«Каттар на подъёме, так что бой получится жёстким. Они оба хороши в работе руками, но Макс является более разносторонним бойцом. Он гораздо универсальнее, чем считают другие. Обычно он следует своей манере ведения поединка, но в этот раз мы можем увидеть другого Макса. Нас ждёт захватывающий поединок», — приводит слова Волкановски Essentially Sports.

Холлоуэй предыдущий поединок провёл в июле 2020 года. В повторном поединке с чемпионом лиги Александером Волкановски он не сумел взять реванш и вернуть пояс в полулёгком весе. На данный момент Макс занимает первое место в рейтинге дивизиона.

Что касается Каттара, то Келвин последний раз появлялся в октагоне также в июле 2020 года. Тогда он победил Дэна Иге. Каттар занимает шестое место в рейтинге.

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