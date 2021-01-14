Минаков высказался о Гран-при с участием Минеева, Шлеменко, Исмаилова и Туменова

Российский боец MMA Виталий Минаков, выступающий в Bellator, прокомментировал идею Альберта Туменова организовать турнир по смешанным единоборствам, в котором приняли бы участие он сам, Магомед Исмаилов, Владимир Минеев и Александр Шлеменко.
«Интересный формат для публики, но интересно ли это самим спортсменам? Но я не удивлюсь, если такой турнир всё же проведут. Стоит лишь вспомнить, что Макгрегор дрался с Мейвезером, а Емельяненко — с Кокляевым. Тогда тоже казалось, что это из ряда фантастики, но ведь эти бои состоялись.
Что касается слов Туменова о его будущей победе в этом турнире, то это в большей степени игра на публику. Рынок диктует условия, и ребята, наверное, правильно делают, создавая этот самый интерес», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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