Туменов предложил Исмаилову, Минееву и Шлеменко провести Гран-при. Видео
Российский боец MMA Альберт Туменов предложил организовать турнир по смешанным единоборствам, в котором приняли бы участие он сам, Магомед Исмаилов, Владимир Минеев и Александр Шлеменко.
«Новое предложение для Александра Шлеменко: Александр, я понимаю, ты хочешь драться с Магой, но в связи с последней стычкой Минеева и Исмаилова для фанатов будет более интересным их противостояние.
В связи с этим у меня родилась идея: давайте организуем Гран-при, где победитель забирает всё. Минеев – Исмаилов, Шлеменко – Туменов, победитель с победителем. И в конце я забираю все деньги и иду дальше», — сказал Туменов в своём «инстаграме».
Ранее Туменов рассказал, как отнёсся бы к поединку с бойцом UFC Хамзатом Чимаевым.
Чимаев признался, что его интересует бой с Туменовым. Тот отреагировал
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