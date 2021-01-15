Холлоуэй, Каттар, Эмеев и Имавов сделали вес перед турниром UFC Fight Island 7

16 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 7. В его главном событии выступит экс-чемпион лиги в полулёгком весе Макс Холлоуэй, противостоять ему будет Келвин Каттар. В преддверии схватки бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали одинаковый вес — 66,2 кг.
В предварительном карде шоу выступит россиянин Рамазан Эмеев, перед боем с Давидом Завадой его вес составил 77,5 кг, немец потянул на 77,1 кг.
Также в предварительном карде выступит француз дагестанского происхождения Насурддин Имавов, который встретится с Филом Хоуесом. Перед схваткой соперники показали одинаковый вес — 84,3 кг.
UFC Fight Island 7. Взвешивание
Основной кард
Макс Холлоуэй (146 фунтов) — Келвин Каттар (146 фунтов)
Карлос Кондит (171) — Мэтт Браун (171)
Сантьяго Понзиниббио (171) — Ли Цзяньлянь (170)
Хоакин Бакли (185) — Алессио ди Чирико (186)
Пунахьель Сориано (186) — Душко Тодорович (186).
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