Холлоуэй, Каттар, Эмеев и Имавов сделали вес перед турниром UFC Fight Island 7

16 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 7. В его главном событии выступит экс-чемпион лиги в полулёгком весе Макс Холлоуэй, противостоять ему будет Келвин Каттар. В преддверии схватки бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали одинаковый вес — 66,2 кг.

В предварительном карде шоу выступит россиянин Рамазан Эмеев, перед боем с Давидом Завадой его вес составил 77,5 кг, немец потянул на 77,1 кг.

Также в предварительном карде выступит француз дагестанского происхождения Насурддин Имавов, который встретится с Филом Хоуесом. Перед схваткой соперники показали одинаковый вес — 84,3 кг.

UFC Fight Island 7. Взвешивание

Основной кард

Макс Холлоуэй (146 фунтов) — Келвин Каттар (146 фунтов)

Карлос Кондит (171) — Мэтт Браун (171)

Сантьяго Понзиниббио (171) — Ли Цзяньлянь (170)

Хоакин Бакли (185) — Алессио ди Чирико (186)

Пунахьель Сориано (186) — Душко Тодорович (186).