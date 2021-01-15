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Бетербиев и Дейнес встретятся 20 марта в России

Бетербиев и Дейнес встретятся 20 марта в России
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжёлом весе Артур Бетербиев проведёт следующий поединок 20 марта, сообщает Boxingnews24. Как и ожидалось, его соперником станет Адам Дейнес. Схватка боксёров состоится в России. Точное место проведения ещё не определено.

Напомним, встречу Дейнеса и Бетербиева переносили уже дважды. Планировалось, что они встретятся 23 октября 2020 года, но тогда Бетербиеву помешала травма. Затем ожидалось, что их встреча состоится 30 января 2021 года, но россиянин заразился коронавирусом, вследствие чего встреча снова была перенесена.

Последний раз Артур Бетербиев появлялся на ринге в октябре 2019 года и нокаутировал Александра Гвоздика, отобрав у него титул по версии WBC.

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