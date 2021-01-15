Дана Уайт: если Хабиб хочет боя с Сен-Пьером, ему нужно отказаться от титула

Президент UFC Дана Уайт рассказал о вероятности организации поединка чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером. По его словам, для проведения такого боя россиянину нужно будет оставить вакантным пояс чемпиона.

«Бой Сен-Пьера и Нурмагомедова? Я не знаю. Полагаю, если Хабиб хочет боя с Жоржем, он должен будет отказаться от титула. После этого он сможет драться с Сен-Пьером», — рассказал Уайт в интервью, размещённом на странице UFC Arabia в «Твиттере».

Напомним, сегодня, 15 января, Дана Уайт и Хабиб Нурмагомедов провели встречу, на которой обсуждалось будущее россиянина. Результаты переговоров пока неизвестны.

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