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«Прошу 25 баранов». Хабиб опубликовал шутливый ролик о встрече с главой UFC

«Прошу 25 баранов». Хабиб опубликовал шутливый ролик о встрече с главой UFC
Бокс/ММА / UFC 0
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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал шутливый ролик, как проходили его переговоры с президентом лиги Даной Уайтом.

Видео начинается с кадров реальной встречи. Они обрываются на том моменте, когда Уайт закрывает двери, за которыми проходили переговоры. После этого в ролике используются кадры фильма «Кавказская пленница», а именно — эпизод, когда глава райкомхоза товарищ Саахов договаривается с дядей главной героини о её похищении и замужестве. При этом на реальное лицо Саахова наложено изображение Даны Уайта, а в роли дяди выступает Хабиб Нурмагомедов.

В известной сцене советской киноклассики организатор похищения требует за свои услуги 25 баранов. В итоге стороны сошлись на 20 баранах, финском холодильнике и почётной грамоте. Хабиб в выложенном ролике не стал менять этот диалог, пошутив, что потребовал у Даны Уайта такую же оплату.

Очевидно, что видео выложено на фоне переговоров о возможном возвращении Нурмагомедова в UFC. 15 января россиянин и президент UFC встретились в Абу-Даби, но результаты их переговоров пока не объявлены.

Соответствующее видео доступно на странице Нурмагомедова в «Инстаграме».

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