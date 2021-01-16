«Прошу 25 баранов». Хабиб опубликовал шутливый ролик о встрече с главой UFC

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал шутливый ролик, как проходили его переговоры с президентом лиги Даной Уайтом.
Видео начинается с кадров реальной встречи. Они обрываются на том моменте, когда Уайт закрывает двери, за которыми проходили переговоры. После этого в ролике используются кадры фильма «Кавказская пленница», а именно — эпизод, когда глава райкомхоза товарищ Саахов договаривается с дядей главной героини о её похищении и замужестве. При этом на реальное лицо Саахова наложено изображение Даны Уайта, а в роли дяди выступает Хабиб Нурмагомедов.
В известной сцене советской киноклассики организатор похищения требует за свои услуги 25 баранов. В итоге стороны сошлись на 20 баранах, финском холодильнике и почётной грамоте. Хабиб в выложенном ролике не стал менять этот диалог, пошутив, что потребовал у Даны Уайта такую же оплату.
Очевидно, что видео выложено на фоне переговоров о возможном возвращении Нурмагомедова в UFC. 15 января россиянин и президент UFC встретились в Абу-Даби, но результаты их переговоров пока не объявлены.
Соответствующее видео доступно на странице Нурмагомедова в «Инстаграме».
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