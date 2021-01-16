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Кард турнира UFC Fight Island 7: Холлоуэй — Каттар, Завада — Эмеев и другие бои

Кард турнира UFC Fight Island 7: Холлоуэй — Каттар, Завада — Эмеев и другие бои
Бокс/ММА / UFC 0
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16 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 7. В его главном событии выступит экс-чемпион лиги в полулёгком весе Макс Холлоуэй, противостоять ему будет Келвин Каттар.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит боец не входит в топ-15 весовой категории.

UFC Fight Island 7

Основной кард

Макс Холлоуэй (№ 1) — Келвин Каттар (№ 6) — полулёгкий вес
Карлос Кондит — Мэтт Браун — полусредний вес
Сантьяго Понзиниббио — Ли Цзяньлянь — полусредний вес
Хоакин Бакли — Алессио ди Чирико — средний вес
Пунахьель Сориано — Душко Тодорович — средний вес.

Предварительный кард

Ву Янань — Джозелин Эдвардс — женский легчайший вес
Карлос Фелипе — Джастин Тафа — тяжёлый вес
Давид Завада — Рамазан Эмеев — полусредний вес
Сара Морас — Ванесса Мело — женский легчайший вес
Джейкоб Килберн — Остин Линго — полулёгкий вес.

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