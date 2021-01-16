Кард турнира UFC Fight Island 7: Холлоуэй — Каттар, Завада — Эмеев и другие бои

16 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 7. В его главном событии выступит экс-чемпион лиги в полулёгком весе Макс Холлоуэй, противостоять ему будет Келвин Каттар.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит боец не входит в топ-15 весовой категории.



UFC Fight Island 7



Основной кард



Макс Холлоуэй (№ 1) — Келвин Каттар (№ 6) — полулёгкий вес

Карлос Кондит — Мэтт Браун — полусредний вес

Сантьяго Понзиниббио — Ли Цзяньлянь — полусредний вес

Хоакин Бакли — Алессио ди Чирико — средний вес

Пунахьель Сориано — Душко Тодорович — средний вес.



Предварительный кард



Ву Янань — Джозелин Эдвардс — женский легчайший вес

Карлос Фелипе — Джастин Тафа — тяжёлый вес

Давид Завада — Рамазан Эмеев — полусредний вес

Сара Морас — Ванесса Мело — женский легчайший вес

Джейкоб Килберн — Остин Линго — полулёгкий вес.